12:09, 29 декабря 2025Россия

В РПЦ высказали опасения из-за нового дизайна тысячерублевки

Кипшидзе: На новой купюре в 1000 рублей нет христианских символов
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) высказали опасения из-за нового дизайна тысячерублевой купюры, об этом передает Telegram-канал Daily Storm.

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что на купюре в 1000 рублей не нашлось места христианским символам — церкви Иоанна Предтечи, колокольне в Ярославле и часовне.

«Выражаем надежду, что на других банкнотах они будут сохранены в полной мере, противоположное означало бы абсолютное несоответствие данных мер с декларируемой государственной политикой по защите традиционных ценностей, среди которых — вера», — отметил представитель РПЦ.

Кипшидзе напомнил, что банкнота и ее дизайн — это выражение ценностей государства.

До этого стало известно, что на лицевой стороне новой банкноты в 1000 рублей изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани.

Ранее гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал, что обновленные банкноты в 1000 рублей защищены от подделок сразу несколькими признаками.

