В СПЧ вспомнили об «известных награждаемых людях» после закона о крестах на гербе России

Член СПЧ Ахмедова: Закон о крестах на гербе РФ — реакция на его искажение

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России прокомментировали принятие закона, защищающего государственную символику. Свои мысли на этот счет изложила в Telegram член СПЧ и главред издания «Регнум» Марина Ахмедова.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России.

Ахмедова заявила, что появление закона стало реакцией власти на череду скандалов, связанных с отсутствием крестов на гербе России. В частности, она напомнила о неких «известных награждаемых людях», которые были замечены на фоне искаженной таким образом государственной символики. Возможно, член СПЧ имела в виду сына главы Чеченской республики — Адама Кадырова, который был замечен на фоне герба России без крестов.

Летом 2025 года еще один герб России без крестов заметили во Владивостоке. Очевидцы сфотографировали государственный символ без крестов на территории местного университета.