Риттер: Власти Украины ждет суровое наказание

Власти Украины ждет суровое наказание за террористические действия. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.

«Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми», — сказал он. По словам эксперта, представители украинской власти являются «ходячими мертвецами», у которых больше не будет возможности наслаждаться жизнью.

Он также отметил, что поражение Киев станет разрушительным для НАТО, так как альянс не сможет этого пережить.

Ранее Риттер заявил о тяжелом положении украинских войск. По его словам, их оборона трещит по швам на фоне наступления России, и в конечном итоге у Киева не останется иного выбора, кроме как «потерять все».