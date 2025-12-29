Реклама

01:19, 29 декабря 2025

В США пригрозили Украине суровым наказанием

Риттер: Власти Украины ждет суровое наказание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Власти Украины ждет суровое наказание за террористические действия. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.

«Украинское руководство — террористическая организация, россияне считают их таковыми», — сказал он. По словам эксперта, представители украинской власти являются «ходячими мертвецами», у которых больше не будет возможности наслаждаться жизнью.

Он также отметил, что поражение Киев станет разрушительным для НАТО, так как альянс не сможет этого пережить.

Ранее Риттер заявил о тяжелом положении украинских войск. По его словам, их оборона трещит по швам на фоне наступления России, и в конечном итоге у Киева не останется иного выбора, кроме как «потерять все».

