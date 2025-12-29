Владельцы машин смогут избежать платной эвакуации при помехе уборке снега

Адвокат разъяснил, когда автомобилисту не грозит штраф за помеху уборке снега

Автовладельцы, чьи машины мешают уборке снега, могут избежать ответственности за подобное правонарушение. Адвокат Михаил Салкин из Московской коллегии адвокатов пояснил, что последствия для собственника полностью зависят от законности оставления машины на данном месте. Об этом пишет Life.ru.

По словам специалиста, если автомобиль расположен в соответствии с требованиями дорожных знаков, разметки и общих норм, к его владельцу не применяют никаких санкций. Даже если транспортное средство объективно затрудняет очистку территории от снега, его могут бесплатно переставить на небольшое расстояние в пределах той же зоны с помощью эвакуатора. Эта мера направлена на оперативность работ и не является ущемлением прав собственника.

Если зафиксировано нарушение правил парковки, то автомобилисту придется отвечать по закону. К таким случаям относится оставление машины в зоне действия запрещающих знаков, на участках с временными ограничениями по дням недели или там, где изначально предусмотрена принудительная эвакуация. В этом случае владелец транспортного средства получит штраф, а его машину эвакуируют на специализированную стоянку. Кроме того, ему придется компенсировать все связанные с этим затраты.

«Эвакуация осуществляется только при наличии соответствующих документов, подтверждающих нарушение, а также в установленных законом случаях», — напомнил юрист.

Михаил Салкин добавил, что перемещение автомобиля на штрафную площадку является правом органов власти при выявленном нарушении правил парковки. Для возврата автомобиля собственнику потребуется погасить назначенный штраф, а также оплатить услуги по транспортировке и хранению.

