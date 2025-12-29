Во Франции заметили странности в поведении Зеленского во время слов Трампа о Путине

Филиппо: Зеленский ерзал и навязчиво чесал волосы во время слов Трампа о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский ерзал и навязчиво чесал волосы во время слов президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Рядом с явно раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется и навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него был отличный разговор с Путиным, который хочет мира», — отметил политик.

Он добавил, что Трамп также развенчал утверждения о «российском заговоре», якобы приведшем его к власти. По словам Филиппо, заявление американского лидера разнится с нарративами в европейских СМИ, предупреждающих граждан о якобы исходящей от России угрозе.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет видеть Украину успешной. По его словам, Россия также готова оказать помощь в восстановлении Украины. Американский лидер добавил, что Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость».