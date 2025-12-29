Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 29 декабря 2025Мир

Во Франции заметили странности в поведении Зеленского во время слов Трампа о Путине

Филиппо: Зеленский ерзал и навязчиво чесал волосы во время слов Трампа о Путине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ерзал и навязчиво чесал волосы во время слов президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Рядом с явно раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется и навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него был отличный разговор с Путиным, который хочет мира», — отметил политик.

Он добавил, что Трамп также развенчал утверждения о «российском заговоре», якобы приведшем его к власти. По словам Филиппо, заявление американского лидера разнится с нарративами в европейских СМИ, предупреждающих граждан о якобы исходящей от России угрозе.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет видеть Украину успешной. По его словам, Россия также готова оказать помощь в восстановлении Украины. Американский лидер добавил, что Путин проявил в этом вопросе «очень большую щедрость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok