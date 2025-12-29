Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

Терапевт Гупта: Алкоголь может вызвать приступ сильной похмельной тревоги

Алкоголь не только вредит внутренним органам, но и вызывает приступы сильной тревоги. Об этом рассказал врач-терапевт Ракеш Гупта изданию Indian Express.

Врач отметил, что во время употребления алкоголя усиливается действие гамма-аминомасляной кислоты, дающей чувство покоя, а также снижается уровень глутамата, который отвечает за бдительность. Но спустя несколько часов картина становится противоположной: уровни эндорфинов и гамма-аминомасляной кислоты падают, а глутамата становится больше. «По сути, мозг из состояния "слишком расслаблен" резко переходит в состояние "слишком возбужден"», — объяснил Гупта.

Невролог подчеркнул, что такая похмельная тревожность является самостоятельным симптомом, который не связан с другими проявлениями похмелья. Лучшим способом избавиться от нее он назвал отказ от спиртного, или хотя бы уменьшение объемов потребления. Врач добавил, что снизить уровень тревоги помогает употребление стакана воды после каждой порции алкоголя, а также хорошая закуска. На следующий день после употребления спиртного Гупта посоветовал хорошо выспаться, позавтракать и отправиться на прогулку. Эти несложные действия помогают успокоить нервную систему и снизить эмоциональный дискомфорт.

Терапевт подчеркнул, что некоторые люди ощущают похмельную тревогу сильнее, чем другие. Он указал, что у женщин, людей с депрессией и у тех, кто злоупотребляет алкоголем, нервная система может реагировать острее. В этом случае Гупта рекомендовал полностью отказаться от спиртных напитков.

Ранее психиатр-нарколог рассказал, что похмелье вызывает токсичное вещество ацетальдегид, которое образуется при расщеплении этанола. Регулярное воздействие ацетальдегида на организм может привести к накоплению клеток с поломанной структурой ДНК и развитию рака.