Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 30 декабря 2025Забота о себе

Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

Терапевт Гупта: Алкоголь может вызвать приступ сильной похмельной тревоги
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Алкоголь не только вредит внутренним органам, но и вызывает приступы сильной тревоги. Об этом рассказал врач-терапевт Ракеш Гупта изданию Indian Express.

Врач отметил, что во время употребления алкоголя усиливается действие гамма-аминомасляной кислоты, дающей чувство покоя, а также снижается уровень глутамата, который отвечает за бдительность. Но спустя несколько часов картина становится противоположной: уровни эндорфинов и гамма-аминомасляной кислоты падают, а глутамата становится больше. «По сути, мозг из состояния "слишком расслаблен" резко переходит в состояние "слишком возбужден"», — объяснил Гупта.

Невролог подчеркнул, что такая похмельная тревожность является самостоятельным симптомом, который не связан с другими проявлениями похмелья. Лучшим способом избавиться от нее он назвал отказ от спиртного, или хотя бы уменьшение объемов потребления. Врач добавил, что снизить уровень тревоги помогает употребление стакана воды после каждой порции алкоголя, а также хорошая закуска. На следующий день после употребления спиртного Гупта посоветовал хорошо выспаться, позавтракать и отправиться на прогулку. Эти несложные действия помогают успокоить нервную систему и снизить эмоциональный дискомфорт.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Терапевт подчеркнул, что некоторые люди ощущают похмельную тревогу сильнее, чем другие. Он указал, что у женщин, людей с депрессией и у тех, кто злоупотребляет алкоголем, нервная система может реагировать острее. В этом случае Гупта рекомендовал полностью отказаться от спиртных напитков.

Ранее психиатр-нарколог рассказал, что похмелье вызывает токсичное вещество ацетальдегид, которое образуется при расщеплении этанола. Регулярное воздействие ацетальдегида на организм может привести к накоплению клеток с поломанной структурой ДНК и развитию рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Барановская высказалась о мемах с ток-шоу «Мужское/Женское»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok