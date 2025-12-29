Реклама

15:44, 29 декабря 2025Культура

Юрий Лоза сравнил Татьяну Куртукову с такси

Юрий Лоза заявил, что ни разу не видел певицу Татьяну Куртукову
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не общался лично с исполнительницей хита «Матушка» Татьяной Куртуковой. Его слова приводит «Абзац».

Музыкант рассказал, что предложил директору певицы купить у него песню под названием «Сосеночки», но саму Куртукову ни разу не видел. «Вот вы подходите на стоянке к такси, вы же не разговариваете с машиной. Вы говорите с шофером», — провел аналогию Лоза. Он добавил, что предложил свою композицию сразу нескольким артистам народного жанра.

Также Лоза вновь раскритиковал современную эстраду и подчеркнул, что люди помнят лишь две строчки из хита Куртуковой «Матушка». По его словам, раньше у песен была история, а теперь их «никто не слушает». «Куртуковой было бы лестно, если бы ей сам Лоза позвонил. Но я ей не звонил», — заключил композитор.

Ранее Татьяна Куртукова сообщила, что Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение. По словам артистки, на следующий день Лоза раскритиковал ее трек «Матушка» и заявил, что не знает исполнительницу.

