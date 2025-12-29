Зеленский анонсировал встречу команд США и Украины

Зеленский: Команды Украины и США встретятся на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской команд состоится на следующей неделе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы», — написал он после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер заявил, что Россия и Украина стали ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде. Трамп также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По его словам, встреча может состояться в «подходящее время».