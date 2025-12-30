Адвокат Долиной отказалась обжаловать решение Мосгорсуда

Лариса Долина отказалась обжаловать решение суда о выселении

Лариса Долина отказалась обжаловать решение суда о выселении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что они не стали обжаловать решение Московского городского суда о выселении певицы из квартиры. Срок на обжалование истек, и решение вступило в законную силу.

Сторона Лурье просила Долину освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

Ранее сообщалось, что Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье.