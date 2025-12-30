Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 30 декабря 2025Силовые структуры

Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

Лариса Долина отказалась отдать ключи от квартиры Лурье
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина отказалась отдать ключи покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сторона Лурье просила Долину освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал компромиссное решение по Донбассу

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Идрис Эльба стал рыцарем

    Подсчитано число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Китай высказался об атаке на резиденцию Путина

    Индия обеспокоилась атакой на резиденцию Путина

    Генсек Совета Европы назвал три критерия мира на Украине

    Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

    Участник «Кто хочет стать миллионером?» опозорился из-за легкого вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok