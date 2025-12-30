Реклама

20:00, 30 декабря 2025Мир

Атаку на резиденцию Путина назвали итогом подготовки Украины Западом

Профессор ван дер Пейл: Запад помогает Киеву заниматься терроризмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина является итогом подготовки Украины Западом и помощью в организации терроризма. Об этом заявил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл, передает ТАСС.

«Что касается попытки атаковать резиденцию президента [России], надо сказать, что на протяжении последних лет западные спецслужбы готовили украинские силы безопасности, в том числе СБУ (Службу безопасности Украины — прим. "Ленты.ру"), к осуществлению террористических актов против России», — указал исследователь.

Ван дер Пейл также подчеркнул, что страны Запада помогают Киеву спутниковыми снимками и передачей разведывательных данных, чтобы организовывать теракты.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что лидеры страны Европы созвонились после попытки атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В частности, в разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

