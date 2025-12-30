На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

Bloomberg: Лидеры Европы созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лидеры страны Европы созвонились после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — отмечается в материале агентства.

В частности, в разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. При этом европейские представители добавили, что стороны продолжат консультации по вопросу предоставления гарантий безопасности Киеву.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены. Он также указал, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом этого инцидента.

Также президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее. По его словам, удар «был бы плохим развитием событий».