08:48, 30 декабря 2025

Бывший госсекретарь США высказался о России

Помпео заявил, что России придется столкнуться с более серьезными последствиями
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москве придется столкнуться с более серьезными последствиями. О России он высказался в интервью Fox News.

«В конце концов, России придется столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, прежде чем она будет готова всерьез сесть за стол переговоров», — сказал экс-глава Госдепа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин шел на уступки американскому коллеге Дональду Трампу во время переговоров в Анкоридже на Аляске. Он подчеркнул, что глава государства готов пойти на это.

