Стало известно об уступках Путина в переговорах на Аляске

«Ъ»: Помощник президента Ушаков заявил, что Путин шел на уступки Трампу

Президент России Владимир Путин шел на уступки американскому коллеге Дональду Трампу во время переговоров в Анкоридже на Аляске. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это», — заявил чиновник.

Ранее Путин рассказал, что положительно оценивает результаты саммита на Аляске. Он отметил, что Москва и Вашингтон будут строить последующую работу по урегулированию на тех принципиальных положениях, которых удалось достичь в ходе встречи.