Доктор Мясников назвал главные личные итоги года

Врач Мясников назвал главным итогом то, что он не потерял интереса к жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» главные личные итоги года. Выпуск с признанием специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Я считаю, самый главный итог года для меня — что я живой (...) Что я не потерял интереса к жизни. Мне нравится ходить в горы, мне нравятся звери, рыбы, женщины, музыка, вертолеты, мне все нравится», — поделился размышлениями доктор.

Он вспомнил, что за прошедший год взошел на Эльбрус, поймал в Амазонке рыбу арапайму длиной 180 сантиметров, а также написал две новые книги.

Ранее Мясников рассказал о завете отца, помогающем избежать похмелья. Врач вспомнил, что отец советовал ему не употреблять спиртное после девяти вечера.

До этого доктор призвал россиян не вести себя «как экскаватор» за новогодним столом. Он порекомендовал меньше есть, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой.