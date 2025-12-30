Еще два мирных жителя попали под удар дрона ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударе дрона ВСУ по автомобилю с мирными жителями

Автомобиль с мирными жителями попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль», — написал он. По его словам, мужчину и женщину, которые получили ранения в результате удара, спасти не удалось.

Глава области выразил соболезнования близким попавших под атаку граждан.

В этот же день стало известно, что ВСУ совершили массированный налет дронами по Белгородской области, под удары попали машины мирных жителей. Пострадали пятеро человек, одну женщину спасти не удалось.