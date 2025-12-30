ФАС одобрила покупку «Росспиртпромом» крупнейшего в России производителя водки

ФАС одобрила сделку «Росспиртпрома» по покупке 100 % акций «Татспиртпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку лидера по выпуску спирта АО «Росспиртпром» по покупке 100 процентов акций крупнейшего в стране производителя водки АО «Татспиртпром». Об этом сообщили в пресс-релизе «Татспиртпрома».

«Компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100 процентов акций АО "Татспиртпром», — говорится в публикации.

В начале декабря АО «Татспиртпром» и АО «Росспиртпром» заявили о подготовке к слиянию в одну компанию с сохранением юридических лиц. Сообщалось, что казанская компания по-прежнему будет заниматься выпуском ликеро-водочных изделий, в то время как «Росспиртпром» станет производителем основного сырья.

