Ford возобновил регистрацию товарных знаков в России

ТАСС: Ford подал в Роспатент заявки на регистрацию еще 10 товарных знаков

Ford Motor Company направила в Россию очередную партию документов для регистрации товарных знаков. Всего в Роспатент было подано десять новых заявок, сообщает ТАСС.

В список названий, на которые американский производитель хочет получить права, вошли названия моделей Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Кроме того, отдельно была оформлена заявка на регистрацию бренда Lincoln, под которым выпускаются автомобили премиум-класса, и его логотипа.

Документы поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24 декабря 2025 года. Почти все перечисленные товарные знаки планируется зарегистрировать только по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили и их части. Исключением стал знак Lincoln, для которого заявлены также 35-й класс (торговля машинами и их реклама) и 37-й класс (техническое обслуживание и ремонт транспортных средств).

Отмечается, что Ford Motor Company не направляла в Россию заявок на регистрацию товарных знаков с 2013 года.

В 2019 году автомобильная компания прекратила производство новых автомобилей в России. В октябре 2022 года Ford Motor Company окончательно вышла из совместного предприятия с российской автокомпанией «Соллерс», продав ей свою долю в размере 49 процентов. Контрольный пакет 100 процентов активов перешел к российской стороне. Но соглашением было предусмотрено право американского концерна вернуть активы в течение последующих пяти лет.

Ранее стало известно, что автопроизводитель подал в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков — «Форд» и Ford.