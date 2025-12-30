Индия обеспокоилась атакой на резиденцию Путина

Премьер Индии Моди выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность атакой на резиденцию российского президента Владимира Путина. Об этом глава индийского правительства написал на своей странице в соцсети Х.

«Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», — подчеркнул он.

В ночь на 29 декабря украинские силы атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Украина задействовала 91 дрон.