Интимный момент Леонардо Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

Интимный момент Леонардо Ди Каприо с моделью Черетти попал на фото папарацци

Интимный момент актера Леонардо Ди Каприо и его молодой возлюбленной Виттории Черетти попал на фото папарацци. Снимки публикует Page Six.

Пару запечатлели во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенные кадры попал поцелуй телезвезды и 27-летней манекенщицы, которые прятались от дождя под крышей магазина.

Известно, что между роман между Ди Каприо и моделью завязался летом 2023 года.

В мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес Лорен Санчес также попал на фото. Папарацци запечатлели, как основатель компании Amazon подошел к возлюбленной, которая загорала на палубе лежа на животе, и шлепнул ее по ягодицам.