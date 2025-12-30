Реклама

Интимный момент Леонардо Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SPOT / GAMR / Backgrid / Legion-Media

Интимный момент актера Леонардо Ди Каприо и его молодой возлюбленной Виттории Черетти попал на фото папарацци. Снимки публикует Page Six.

Пару запечатлели во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенные кадры попал поцелуй телезвезды и 27-летней манекенщицы, которые прятались от дождя под крышей магазина.

Известно, что между роман между Ди Каприо и моделью завязался летом 2023 года.

В мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес Лорен Санчес также попал на фото. Папарацци запечатлели, как основатель компании Amazon подошел к возлюбленной, которая загорала на палубе лежа на животе, и шлепнул ее по ягодицам.

