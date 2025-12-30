Ким Кардашьян воссоединилась с бывшим мужем на Рождество

TMZ: Телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст воссоединились на Рождество

Телезвезда Ким Кардашьян воссоединилась с бывшим мужем, скандальным рэпером Канье Уэстом, на Рождество. Об этом пишет TMZ.

Анонимные источники сообщили, что бизнесвумен и музыкант помирились ради детей и провели праздник вместе. По их словам, экс-супруги были приветливы и не позволяли себе агрессивного поведения в адрес друг друга. Кроме того, знаменитости договорились вместе воспитывать детей.

Инсайдеры отметили, что в последние месяцы рэпер работал над собой и посвятил много времени размышлениям о своем эксцентричном поведении.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст спровоцировал скандал, обвинив бывшую жену в лишении его права общаться с детьми. Кроме того, он назвал ее семью секс-работниками. Позже Уэст довел до слез Кардашьян, заявив, что она сама инсценировала ограбление в Париже.