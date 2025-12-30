В Сумской области появилось первое кладбище неопознанных солдат ВСУ

Первое кладбище неопознанных украинских боевиков появилось в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище», — рассказали представители силовых структур.

Помимо этого, источники агентства подчеркнули, что тела четырех ликвидированных неопознанных солдат захоронили на этой неделе.

Ранее управляющий исполкомом Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища осталось всего 20 мест. Он отмечал, что вскоре город выберет новый участок для захоронения военнослужащих.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на кладбищах Украины готовятся к ажиотажу в ожидании большого количества умерших.