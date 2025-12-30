Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:48, 30 декабря 2025Из жизни

Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

В Великобритании пропавшую на пять лет кошку нашли перед Рождеством
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании кошка по кличке Бинди вернулась домой перед Рождеством. Об этом пишет «Би-би-си».

Бинди пропала в 2020 году. По словам ее хозяйки Джилли Фретвелл, около года она не оставляла попыток найти любимого питомца, но после ее надежда угасла. Кошку нашли совершенно внезапно — спустя пять лет после ее исчезновения.

В декабре 2025 года 29-летней Фретвелл позвонили ветеринары и сообщили, что какая-то неравнодушная женщина подобрала Бинди на улице и принесла в клинику. У кошки был чип, поэтому врачи смогли связаться с хозяйкой.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

По словам ветеринаров, на Бинди было всего несколько царапин. В остальном она выглядела упитанной и здоровой. Фретвелл предполагает, что долгое время за кошкой кто-то ухаживал.

«Мы забрали ее у ветеринаров, и она как будто узнала нас. Она тут же оказалась у меня на коленях, прижалась ко мне, и это было самое приятное ощущение. Настоящее рождественское чудо», — отметила Фретвелл. Бинди уже 10 лет, но она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, нашли кошку, пропавшую в сентябре 2024 года. Она исчезла во время урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Переезд Долиной затянулся более чем на два дня

    Немцев призвали готовиться к неприятным решениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok