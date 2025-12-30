Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

В Великобритании пропавшую на пять лет кошку нашли перед Рождеством

В Великобритании кошка по кличке Бинди вернулась домой перед Рождеством. Об этом пишет «Би-би-си».

Бинди пропала в 2020 году. По словам ее хозяйки Джилли Фретвелл, около года она не оставляла попыток найти любимого питомца, но после ее надежда угасла. Кошку нашли совершенно внезапно — спустя пять лет после ее исчезновения.

В декабре 2025 года 29-летней Фретвелл позвонили ветеринары и сообщили, что какая-то неравнодушная женщина подобрала Бинди на улице и принесла в клинику. У кошки был чип, поэтому врачи смогли связаться с хозяйкой.

По словам ветеринаров, на Бинди было всего несколько царапин. В остальном она выглядела упитанной и здоровой. Фретвелл предполагает, что долгое время за кошкой кто-то ухаживал.

«Мы забрали ее у ветеринаров, и она как будто узнала нас. Она тут же оказалась у меня на коленях, прижалась ко мне, и это было самое приятное ощущение. Настоящее рождественское чудо», — отметила Фретвелл. Бинди уже 10 лет, но она чувствует себя хорошо.

