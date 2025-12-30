Крупнейшие российские банки понизили ставки по вкладам

ТАСС: Доходность вкладов в 10 из 20 крупнейших банков России упала на 0,1-2 п.п.

Снижение ключевой ставки по итогам декабрьского заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) повлекло за собой падение доходности по вкладам в ряде крупнейших российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Подобная динамика была зафиксирована у 10 из 20 крупнейших банков страны, отметили аналитики. Доходность подобного рода продуктов этих финансовых организаций упала на 0,1-2 процентных пункта (п.п.) с 19 по 30 декабря.

Лидером среди основных видов вкладов по темпам снижения доходности оказались полугодовые, пояснили эксперты. Средняя ставка по ним за отчетный период сократилась на 0,29 п.п. и составила 14,44 процента. Что касается сегмента краткосрочных (трехмесячных) вкладов, то там показатель к концу года опустился до 15,34 процента (минус 0,18 п.п.). Наименее выгодными оказались годовые вклады, средняя ставка по ним упала до 13,27 процента (минус 0,23 п.п.).

На декабрьском заседании руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16,5 до 16 процентов годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики регулятору помешал ряд факторов, включая высокие темпы роста потребительских цен и сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне.

В начале следующего года еще одной предпосылкой для скачка инфляции может стать НДС, ставка по которому поднялась с 20 до 22 процентов. Это обстоятельство затронет в первую очередь непродовольственный сегмент, отметил аналитик Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. На этом фоне он призвал граждан готовиться к скорому росту цен на технику, электронику и бытовые услуги. В этих сегментах, пояснил он, НДС составляет значительную часть конечной стоимости товаров.