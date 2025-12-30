Реклама

17:10, 30 декабря 2025Мир

Лавров поблагодарил иностранных друзей за осуждение атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лавров поблагодарил иностранных партнеров, осуждающих атаку на резиденцию Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Москва выражает благодарность иностранным партнерам, которые осудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом в ночь с 28 на 29 декабря террористической атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», — заявил дипломат.

Лавров также выразил признательность словам поддержки и солидарности, которые направляются Владимиру Путину, правительству России и россиянам.

Ранее Сергей Лавров заявил, что целью Европы является подготовка новой агрессии против России. По словам дипломата, об этом свидетельствует длительная поддержка Украины. Лавров добавил, что западные страны демонстрируют «расистскую сущность», из-за чего урегулирование украинского конфликта невозможно.

