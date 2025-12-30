Лавров высказался о сущности украинских властей на фоне атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лавров: Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность властей Киева

Попытка атаковать резиденцию президента России Владимира Путина еще раз демонстрирует террористическую сущность киевской власти. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров, его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве», — высказался дипломат.

Лавров напомнил о других действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он привел в пример атаки на гражданские объекты, подрывы поездов.

29 декабря Лавров сообщил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены.