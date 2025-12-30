МИД России заявил протест прибалтийским странам

МИД России заявил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщили в российском ведомстве.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в Литве спецслужбы начнут преследовать граждан, имеющих связи с Россией.

17 декабря в Латвии прошло задержание вице-президента «Русской общины Латвии», публициста Виктора Гущина. Представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что арест состоялся по очередному надуманному обвинению.