20:42, 30 декабря 2025

МИД России заявил протест прибалтийским странам

МИД России заявил протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило протест временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщили в российском ведомстве.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в Литве спецслужбы начнут преследовать граждан, имеющих связи с Россией.

17 декабря в Латвии прошло задержание вице-президента «Русской общины Латвии», публициста Виктора Гущина. Представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что арест состоялся по очередному надуманному обвинению.

