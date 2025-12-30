Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:50, 30 декабря 2025Бывший СССР

Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

Мирошник: За неделю от атак ВСУ погибли 10 мирных россиян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За прошедшую неделю (с 22 по 28 декабря) от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 10 мирных россиян, еще 67 пострадали. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в еженедельном докладе, его цитирует РИА Новости.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 77 мирных жителей: ранены 67 человек, в том числе три несовершеннолетних, погибли 10 человек», — раскрыл число Мирошник.

По его данным, больше всего мирных жителей пострадали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что Украина ударила по России во время встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников, в регионе прогремело не менее пяти взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

    Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

    Москвичам предсказали погодные качели

    Тарасова назвала спортсмена года в России

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok