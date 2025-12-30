Мирошник: За неделю от атак ВСУ погибли 10 мирных россиян

За прошедшую неделю (с 22 по 28 декабря) от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 10 мирных россиян, еще 67 пострадали. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в еженедельном докладе, его цитирует РИА Новости.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 77 мирных жителей: ранены 67 человек, в том числе три несовершеннолетних, погибли 10 человек», — раскрыл число Мирошник.

По его данным, больше всего мирных жителей пострадали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что Украина ударила по России во время встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников, в регионе прогремело не менее пяти взрывов.