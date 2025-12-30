Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 30 декабря 2025Экономика

Мосбиржа сделала заявление о торгах во время новогодних праздников

Торги на Мосбирже не будут проводиться 1,2 и 7 января
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа озвучила расписание торгов в официальные выходные дни в 2026 году, в том числе на предстоящих новогодних праздниках. Из заявления, опубликованного на сайте площадки, следует, что 1,2 и 7 января торгов вообще не будет, а в некоторые другие дни они пройдут в особом режиме.

Так, 5-6 и 8-9 января торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. При этом на валютном рынке и рынке драгметаллов будут недоступны сделки с расчетами в тот же день, а также сделки своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день их заключения.

Накануне, 29 декабря, индекс Мосбиржи рос почти на 2,3 процента, реагируя на итоги переговоров президента США Дональда Трампа с его российским и украинским коллегами, однако затем стал снижаться, упав в итоге в рамках торгового дня на 0,5 процента. Это произошло на фоне роста геополитической неопределенности и желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях в преддверии каникул, говорится в комментарии аналитиков ПСБ, поступившем «Ленте.ру».

К моменту написания материала показатель рос 30 декабря на 0,5 процента, до 2755,76 пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

    В российском регионе разбушевалась стихия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok