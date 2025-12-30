Мосбиржа сделала заявление о торгах во время новогодних праздников

Торги на Мосбирже не будут проводиться 1,2 и 7 января

Мосбиржа озвучила расписание торгов в официальные выходные дни в 2026 году, в том числе на предстоящих новогодних праздниках. Из заявления, опубликованного на сайте площадки, следует, что 1,2 и 7 января торгов вообще не будет, а в некоторые другие дни они пройдут в особом режиме.

Так, 5-6 и 8-9 января торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. При этом на валютном рынке и рынке драгметаллов будут недоступны сделки с расчетами в тот же день, а также сделки своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день их заключения.

Накануне, 29 декабря, индекс Мосбиржи рос почти на 2,3 процента, реагируя на итоги переговоров президента США Дональда Трампа с его российским и украинским коллегами, однако затем стал снижаться, упав в итоге в рамках торгового дня на 0,5 процента. Это произошло на фоне роста геополитической неопределенности и желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях в преддверии каникул, говорится в комментарии аналитиков ПСБ, поступившем «Ленте.ру».

К моменту написания материала показатель рос 30 декабря на 0,5 процента, до 2755,76 пункта.