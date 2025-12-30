Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 30 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

EMSC: У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: AirFlow1 / Shutterstock / Fotodom

У берегов Папуа — Новой Гвинеи во вторник, 30 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. О стихийном бедствии в Тихом океане сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:22 по местному времени (14:22 мск). Их эпицентр располагался в 81 километре к югу от города Пангуна с населением около 2,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в этот же день чуть более сильное землетрясение зафиксировали в Японии. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,5. Эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари с населением примерно 6,9 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok