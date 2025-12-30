Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

EMSC: У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,1

У берегов Папуа — Новой Гвинеи во вторник, 30 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. О стихийном бедствии в Тихом океане сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 22:22 по местному времени (14:22 мск). Их эпицентр располагался в 81 километре к югу от города Пангуна с населением около 2,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в этот же день чуть более сильное землетрясение зафиксировали в Японии. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,5. Эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари с населением примерно 6,9 тысячи человек.