Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 30 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали еще больше снега

Синоптик Леус: Снежный покров в Москве будет расти
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Снежный покров в Москве будет расти, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 30 декабря, в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова выросла еще на 3 сантиметра и достигла 18 сантиметров — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы и такое значение в точности соответствует климатической норме дня. На других метеостанциях мегаполиса от 14 до 21 сантиметров покрова. В Новой Москве снежный покров составляет 19 сантиметров.

На территории Подмосковья высота снежного покрова меняется от 13 сантиметров в Коломне до 23 сантиметра в Клину — это также самый высокий показатель нынешней зимы.

Сегодня и в среду, 31 декабря, снег в столице еще пройдет, что увеличит высоту снежного покрова на 2-3 сантиметра. Днем в пятницу, 2 января, очередной североатлантический циклон принесет в столицу снег. Снежный покров, таким образом, превысит норму.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили, что самая холодная ночь намечается с 1 по 2 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

    В российском регионе разбушевалась стихия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok