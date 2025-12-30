Москвичам пообещали еще больше снега

Синоптик Леус: Снежный покров в Москве будет расти

Снежный покров в Москве будет расти, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 30 декабря, в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова выросла еще на 3 сантиметра и достигла 18 сантиметров — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы и такое значение в точности соответствует климатической норме дня. На других метеостанциях мегаполиса от 14 до 21 сантиметров покрова. В Новой Москве снежный покров составляет 19 сантиметров.

На территории Подмосковья высота снежного покрова меняется от 13 сантиметров в Коломне до 23 сантиметра в Клину — это также самый высокий показатель нынешней зимы.

Сегодня и в среду, 31 декабря, снег в столице еще пройдет, что увеличит высоту снежного покрова на 2-3 сантиметра. Днем в пятницу, 2 января, очередной североатлантический циклон принесет в столицу снег. Снежный покров, таким образом, превысит норму.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили, что самая холодная ночь намечается с 1 по 2 января.