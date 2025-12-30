Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 30 декабря 2025Экономика

Москвичам предсказали погодные качели

Синоптик Позднякова: В Москве потеплеет с минус 20 до плюс 1 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве ударит 20-градусный мороз, а потом потеплеет до плюс 1 градуса. Об этом сообщает «КП» в Telegram-канале.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столице ожидаются снегопады во вторник и среду, 30 и 31 декабря. Температура днем в среду составит минус 5-7 градусов, в ночь на 31 декабря похолодает до минус 8-10 градусов, по области до минус 13 градусов. Днем температура останется практически такой же.

К полуночи в столице мороз окрепнет до минус 13-15 градусов, по области температура может опуститься до минус 17 градусов. В четверг, 1 января, днем ожидается около минус 10 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы.

Холоднее всего будет в ночь на пятницу, 2 января — в Подмосковье похолодает до минус 20 градусов, днем ожидается минус 5-10 градусов.

В первые дни нового года возможен небольшой снег. Уже 3 и 4 января ожидается оттепель с температурой от 0 до плюс 1 градусов. Морозы вернуться к рождеству: в ночь на 7 января подморозит до минус 12-13 градусов, а в конце каникул опять потеплеет.

Ранее москвичи начали лепить необычных снеговиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали присвоить спецоперации на Украине новый статус

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Сексолог назвала идеальную частоту секса

    На Украине призвали лишить гражданских права влиять на выборы

    Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

    Россиян предупредили о штрафе за шумное празднование Нового года

    Стоимость порции оливье измерили в рабочих часах россиянина

    В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

    Перечислены самые подорожавшие товары в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok