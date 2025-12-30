Москвичам предсказали погодные качели

Синоптик Позднякова: В Москве потеплеет с минус 20 до плюс 1 градусов

В Москве ударит 20-градусный мороз, а потом потеплеет до плюс 1 градуса. Об этом сообщает «КП» в Telegram-канале.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столице ожидаются снегопады во вторник и среду, 30 и 31 декабря. Температура днем в среду составит минус 5-7 градусов, в ночь на 31 декабря похолодает до минус 8-10 градусов, по области до минус 13 градусов. Днем температура останется практически такой же.

К полуночи в столице мороз окрепнет до минус 13-15 градусов, по области температура может опуститься до минус 17 градусов. В четверг, 1 января, днем ожидается около минус 10 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы.

Холоднее всего будет в ночь на пятницу, 2 января — в Подмосковье похолодает до минус 20 градусов, днем ожидается минус 5-10 градусов.

В первые дни нового года возможен небольшой снег. Уже 3 и 4 января ожидается оттепель с температурой от 0 до плюс 1 градусов. Морозы вернуться к рождеству: в ночь на 7 января подморозит до минус 12-13 градусов, а в конце каникул опять потеплеет.

