На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

Новым главой офиса президента Украины Владимира Зеленского может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк. Возможную кандидатуру назвали источники издания ZN.UA в офисе президента.
В офис президента Власюка привела советница уже бывшего руководителя ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились.
По информации источников издания, с Ермаком у Власюка выстроились близкие отношения.
Ранее, 30 декабря, Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового главы офиса, но фамилию не назвал.