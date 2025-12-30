На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

ZN.UA: Главой офиса Зеленского может стать уполномоченный по санкциям Власюк

Новым главой офиса президента Украины Владимира Зеленского может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк. Возможную кандидатуру назвали источники издания ZN.UA в офисе президента.

В офис президента Власюка привела советница уже бывшего руководителя ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились.

По информации источников издания, с Ермаком у Власюка выстроились близкие отношения.

Ранее, 30 декабря, Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового главы офиса, но фамилию не назвал.

