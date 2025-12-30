Реклама

06:58, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о неожиданной помощи России в проведении СВО

Жак Бо: Оказывая помощь Киеву, Запад помогает уничтожать потенциал Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оказывая помощь Украине, Запад помогает России уничтожать военный потенциал Киева. Об этом заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на своем YouTube-канале.

«Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении ее главной военной задачи. (…) Если Запад продолжит эту помощь, Россия в итоге уничтожит буквально все, что необходимо для оказания сопротивления», — сказал Бо.

Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что так как Западу не удалось превзойти военную мощь России, Украина оказалась обречена на поэтапный развал и стратегический проигрыш уже в 2026 году.

