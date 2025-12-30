Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 30 декабря 2025Забота о себе

Начавшие отношения с секса на одну ночь супруги рассказали о своих сожалениях

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

24-летняя девушка по имени Мэдди и 26-летний парень по имени Люк, занимавшиеся сексом на одну ночь, рассказали, почему жалеют об этом, и объяснили, как в итоге они смогли пожениться. Их рассказ опубликовала газета The Guardian.

Мэдди и Люк познакомились в колледже и начали отношения с интимной связи на одну ночь. По словам девушки, в итоге они остались друзьями. «Я рассказывала ему о своих случайных связях, включая секс втроем. Я надеялась, что буду выглядеть в его глазах интересной и свободной, но на самом деле только оттолкнула его», — отметила она.

На последнем курсе Мэдди стала жалеть о своей распущенности, так как поняла, что для ее партнеров секс с ней ничего не значил. Люк же признался, что после каждого секса без обязательств он сожалел о случившемся и стыдился своего поведения. «Когда Мэдди рассказывала мне о своих связях и говорила, что хочет отношений, я одновременно ревновал и был растерян. Но когда полтора года спустя она снова появилась, я решил не размышлять слишком много, так как понял, что хочу серьезных отношений с Мэдди», — рассказал Люк.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Молодые люди стали встречаться и отказались от прежних свободных взглядов на секс. Они даже пытались воздерживаться от близости до свадьбы, но у них не получилось. По словам Люка, брак стал для него настоящим освобождением, так как его перестало преследовать чувство вины после секса. Однако молодой человек по-прежнему волнуется, что жена считает его недостаточно опытным любовником.

Тем временем Мэдди, которая знает о прошлом мужа, часто тревожится, что он сравнивает ее с бывшими подружками. «Бывает, я спрашиваю, считает ли он другую женщину привлекательнее меня. Он всегда успокаивает меня, но это не заглушает голос, который говорит, что я недостаточно хороша», — пожаловалась девушка.

Тем не менее бывшие любовники рады, что поженились и могут экспериментировать без стыда и осуждения. «Недавно мы занимались сексом в туалете поезда, это было отвратительно, но для нас это было впервые», — привела пример Мэдди.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о самых мерзких привычках женщин. Один из пользователей признался, что не любит девушек, которые выкладывают в соцсети каждый свой шаг. Многие рассказали, что им не нравится, когда женщины хвастаются вниманием мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    В Госдуме сообщили о планах сделать бесплатной прививку от ВПЧ

    В Госдуме назвали альтернативу на случай отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь

    Россиянам с небольшими сбережениями дали совет по инвестициям в 2026 году

    Леопард утащил женщину в лес и растерзал

    Начавшие отношения с секса на одну ночь супруги рассказали о своих сожалениях

    Россиян предостерегли от новой «игровой» мошеннической схемы

    Власти Ирана ответили на угрозу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok