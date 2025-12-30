Американский патрульный Boeing пролетел над Черным морем и сделал разворот у Сочи

Flightradar24: Американский Boeing P-8A Poseidon патрулировал воды рядом с Сочи

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Черным морем. Согласно данным сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать полеты в реальном времени, маршрут лайнера пролегал неподалеку от берегов Крыма и Сочи.

По информации портала, воздушное судно совершило вылет из Болгарии, пролетело над Черным морем мимо полуострова Крым в направлении Краснодарского края, а затем сделало разворот возле Сочи и направилось назад.

Ранее стало известно об отправке США «охотников за подлодками» к границам России. Речь о дополнительных противолодочных самолетах P-8 Poseidon, которые перебросили в Норвегию для слежки за акваторией у российской границы.