14:31, 30 декабря 2025Россия

Назван доминирующий в России штамм опасного заболевания

Роспотребнадзор: В России среди инфекций доминирует гонконгский грипп
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

В России среди респираторных инфекций доминирует A(H3N2), известный как гонконгский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)», — говорится в сообщении.

При этом в стране отмечается высокий уровень вакцинации. Всего привито 54,8 процента от совокупного населения. В пресс-службе отметили, что ведомство продолжит следить за эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить ухудшения обстановки с инфекционными заболеваниями в России.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об осложнениях гонконгского гриппа. По его словам, чаще перенесенный вирус может спровоцировать пневмонию, миокардит, перикардит, другие поражения сердечной мышцы, а также отит и частичную потерю слуха.

