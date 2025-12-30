Названо число погибших при ударе США по судну в Тихом океане

ВС США: Нанесен удар по судну, идущему по маршруту наркотрафика, двое погибли

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки (ВС США) в рамках борьбы с контрабандой наркотиков нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате чего погибли два человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Южное командование ВС США.

Смертельный кинетический удар был нанесен по судну, якобы эксплуатируемому террористическими организациями, членом Объединенной оперативной группы «Южное копье».

В сообщении отмечается, что судно следовало по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в наркоторговле.

До этого, 22 декабря, стало известно об ударе США по якобы перевозившему наркотики судну, в ходе операции был убит один человек.