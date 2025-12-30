Реклама

14:50, 30 декабря 2025Спорт

Названы самые популярные среди клиентов букмекерских контор футбольные клубы

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Букмекерские компании назвали самые популярные среди клиентов футбольные клубы. Об этом сообщает Sports.

Больше всего ставок в денежном выражении за 2025 год было принято на испанские «Реал» и «Барселону». Футбол также стал самым крупным по объему принятых ставок видом спорта — 29,01 процента об общей выручки.

На втором месте расположился киберспорт с 13,88 процента. Далее идут хоккей (12,6 процента), теннис (12,52 процента) и симуляторы (11,43 процента).

Ранее клиент букмекерской конторы собрал экспресс из восьми теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей. Россиянин поставил 2,4 миллиона рублей. Общий коэффициент на события составил 5,91.

