Названы самые популярные среди клиентов букмекерских контор футбольные клубы

«Реал» и «Барселона» стали самыми популярными среди клиентов букмекерских контор

Букмекерские компании назвали самые популярные среди клиентов футбольные клубы. Об этом сообщает Sports.

Больше всего ставок в денежном выражении за 2025 год было принято на испанские «Реал» и «Барселону». Футбол также стал самым крупным по объему принятых ставок видом спорта — 29,01 процента об общей выручки.

На втором месте расположился киберспорт с 13,88 процента. Далее идут хоккей (12,6 процента), теннис (12,52 процента) и симуляторы (11,43 процента).

