Немцев призвали готовиться к неприятным решениям

Deutsche Bank: Немцам пора готовиться к сокращениям и работать усерднее

Жителям Германии пора приготовиться к сокращениям и работать усерднее. С таким призывом выступил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Его процитировало Handelsblatt.

По его словам, чтобы Германия могла оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, нужно провести такие преобразования, которые невозможны без принятия неприятных решений и компромиссов. Зевинг убежден, что те меры, на которые сегодня идет правительство, оказываются недостаточными для существенного стимулирования долгосрочного роста, темпы которого должны превысить один процент.

В 2025 году упала прибыль 100 ведущих германских компаний. Прибыль бизнеса в ведущей экономике Европы до вычета налогов упала на 15 процентов и составила 102 миллиарда евро. Показатели падают уже третий год подряд — в 2025 году на ухудшение ситуации обратила внимание каждая вторая фирма.