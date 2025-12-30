Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:52, 30 декабря 2025Культура

Обвинившую Виктора Логинова в насилии Марию Гуськову заподозрили во лжи

Наталья Штурм пристыдила жену Виктора Логинова Марию, обвинившую его в насилии
Андрей Шеньшаков
Мария Гуськова и Виктор Логинов

Мария Гуськова и Виктор Логинов. Фото: @loginov_victor

Российская певица Наталья Штурм не поверила в слова супруги актера Виктора Логинова Марии Гуськовой, которая обвинила звезду «Счастливы вместе» в побоях и абьюзе. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

По мнению Штурм, жертвы домашнего насилия, которые выступают с откровениями о своей жизни с абьюзерами, чаще всего врут. Она поддержала Логинова в этой ситуации, потребовав у женщины доказательства своих слов.

«Как же вы задолбали! Ноющие, плачущие, "несчастные" жертвы "абьюза". Не верю ни одному слову этой мадам! Где следы побоев? Хотят урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменит, значит, надо монетизировать. Я за Логинова!» — написала Наталья.

Ранее стало известно, что актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», прокомментировал обвинения жены Марии Гуськовой в рукоприкладстве и изменах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    Организатора концерта «Ленинграда» оштрафовали за мат

    Обвинившую Виктора Логинова в насилии Марию Гуськову заподозрили во лжи

    Оставшимся без света из-за аварии жителям Подмосковья начали подавать электроэнергию

    Зеленский назвал способ содержать ВСУ численностью 800 тысяч человек

    В России оценили «новый скетч от клоуна Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok