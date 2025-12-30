Обвинившую Виктора Логинова в насилии Марию Гуськову заподозрили во лжи

Наталья Штурм пристыдила жену Виктора Логинова Марию, обвинившую его в насилии

Российская певица Наталья Штурм не поверила в слова супруги актера Виктора Логинова Марии Гуськовой, которая обвинила звезду «Счастливы вместе» в побоях и абьюзе. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

По мнению Штурм, жертвы домашнего насилия, которые выступают с откровениями о своей жизни с абьюзерами, чаще всего врут. Она поддержала Логинова в этой ситуации, потребовав у женщины доказательства своих слов.

«Как же вы задолбали! Ноющие, плачущие, "несчастные" жертвы "абьюза". Не верю ни одному слову этой мадам! Где следы побоев? Хотят урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменит, значит, надо монетизировать. Я за Логинова!» — написала Наталья.

Ранее стало известно, что актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», прокомментировал обвинения жены Марии Гуськовой в рукоприкладстве и изменах.