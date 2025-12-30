Реклама

Оксана Федорова станцевала в прозрачном платье

Телеведущая Оксана Федорова станцевала в откровенном образе
Фото: @fedorovaoksana

Известная российская телеведущая и модель, заслуженная артистка России Оксана Федорова станцевала в откровенном образе на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя «Мисс Вселенная» была запечатлена на размещенных кадрах в прозрачном платье асимметричного кроя с принтом в виде цветов. В то же время ей собрали волосы в гладкую прическу. Образ завершили туфли на невысоком каблуке и крупные серьги.

Звезда выступала на паркете с партнером, который надел черный классический костюм для бальных танцев.

В ноябре Оксана Федорова рассказала о голодании со словами «думала умру». «Мисс Вселенная» призналась, что полный отказ от еды для нее всегда был неприемлемым, однако ее уговорили на лечебное голодание на программе по детоксу.

