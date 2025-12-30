Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:09, 30 декабря 2025Путешествия

Пассажирка самолета получила травмы из-за врезавшейся в нее тележки при турбулентности

PYOK: Пассажирка Ryanair получила травмы из-за врезавшейся в нее тележки для еды
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета Ryanair получила травмы из-за врезавшейся в нее тележки для еды во время турбулентности на рейсе из Бирмингема, Великобритания, на Тенерифе, Канарские острова. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что рейс выполнялся 28 декабря. Борт благополучно вылетел, однако спустя время столкнулся с сильной турбулентностью во время раздачи еды. Несколько пассажиров были травмированы, в том числе женщина, в которую врезалась тележка.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет пришлось заменить, пассажиров отправили на Тенерифе на резервном судне. В авиакомпании не стали комментировать причины случившегося.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Она наклонилась, чтобы взять косметику, и ударилась головой о выдвижной стол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok