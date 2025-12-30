Пассажирка самолета получила травмы из-за врезавшейся в нее тележки при турбулентности

Пассажирка самолета Ryanair получила травмы из-за врезавшейся в нее тележки для еды во время турбулентности на рейсе из Бирмингема, Великобритания, на Тенерифе, Канарские острова. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что рейс выполнялся 28 декабря. Борт благополучно вылетел, однако спустя время столкнулся с сильной турбулентностью во время раздачи еды. Несколько пассажиров были травмированы, в том числе женщина, в которую врезалась тележка.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет пришлось заменить, пассажиров отправили на Тенерифе на резервном судне. В авиакомпании не стали комментировать причины случившегося.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Она наклонилась, чтобы взять косметику, и ударилась головой о выдвижной стол.