Пакистан вслед за Индией осудил атаку Украины на резиденцию Путина

Премьер Пакистана Шариф осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети Х.

«Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», — подчеркнул пакистанский премьер.

Ранее индийский премьер Нарендра Моди выразил обеспокоенность атакой на резиденцию российского президента Владимира Путина.

В ночь на 29 декабря ВСУ атаковали госрезиденцию Путина в Новгородской области. Украина задействовала 91 дрон.