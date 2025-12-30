Реклама

Глава «Газпром-медиа» рассказал о самых запоминающихся подарках на Новый год

Жаров назвал самыми запоминающимися подарками на Новый год теплые слова
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: пресс-служба «Газпром-медиа»

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров назвал теплые слова и вещи, сделанные своими руками, самыми запоминающимися подарками на Новый год. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Для меня самыми ценными и запоминающимися всегда были не вещи, а душевные подарки от родных и близких. Теплые слова, поддержка, внимание, совместные воспоминания или что-то сделанное своими руками, — это то, что создает настоящее ощущение праздника и тепла, которое хранишь в сердце долгие годы», — ответил Жаров на вопрос о том, какие новогодние подарки произвели на него наиболее сильное впечатление.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала, как проводит Новый год. Она заявила, что обычно смотрит телевизор вместе с семьей.

Перед этим журналистка Ксения Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь. Она выразила надежду на то, что будет отмечать праздник на работе.

