Глава «Газпром-медиа» рассказал о самых запоминающихся подарках на Новый год

Жаров назвал самыми запоминающимися подарками на Новый год теплые слова

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров назвал теплые слова и вещи, сделанные своими руками, самыми запоминающимися подарками на Новый год. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Для меня самыми ценными и запоминающимися всегда были не вещи, а душевные подарки от родных и близких. Теплые слова, поддержка, внимание, совместные воспоминания или что-то сделанное своими руками, — это то, что создает настоящее ощущение праздника и тепла, которое хранишь в сердце долгие годы», — ответил Жаров на вопрос о том, какие новогодние подарки произвели на него наиболее сильное впечатление.

