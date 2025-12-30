Реклама

00:50, 30 декабря 2025Мир

Политолог не исключил помощь европейцев в атаке на резиденцию Путина

Сезер: Не исключено, что европейцы помогли ВСУ атаковать резиденцию Путина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Не исключено, что европейские разведки помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) организовать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил турецкий политолог Айдын Сезер в беседе с РИА Новости.

«Конечно, Украина могла совершить подобную атаку, однако нельзя исключать, что ей помогли ряд представителей европейских разведок, старающихся отправить под откос все усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта», — не исключил Сезер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

