Политолог не исключил помощь европейцев в атаке на резиденцию Путина

Сезер: Не исключено, что европейцы помогли ВСУ атаковать резиденцию Путина

Не исключено, что европейские разведки помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) организовать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил турецкий политолог Айдын Сезер в беседе с РИА Новости.

«Конечно, Украина могла совершить подобную атаку, однако нельзя исключать, что ей помогли ряд представителей европейских разведок, старающихся отправить под откос все усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта», — не исключил Сезер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.