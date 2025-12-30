Популярные препараты связали со снижением риска проблем с сердцем

AIM: Статины снижают риск смерти и проблем с сердцем при диабете 2 типа

У взрослых с диабетом второго типа прием статинов оказался связан с заметным снижением риска смерти и тяжелых сердечно-сосудистых событий — даже у тех, кого ранее относили к группе низкого сердечного риска. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты крупного когортного анализа в Annals of Internal Medicine (AIM).

Авторы изучили данные британской медицинской базы IMRD-UK и 10 лет следили за пациентами с диабетом в возрасте от 25 до 84 лет, у которых на старте не было тяжелых заболеваний сердца или печени. Они сравнили исходы у людей, начавших прием статинов, и у тех, кто их не принимал, с учетом прогнозируемого 10-летнего сердечно-сосудистого риска. Во всех подгруппах — включая пациентов с низким расчетным риском — статины были связаны с меньшей смертностью и реже приводили к инфарктам и инсультам.

Исследователи зафиксировали лишь небольшое увеличение риска мышечных побочных эффектов в одной из групп, тогда как дополнительного риска поражения печени выявлено не было. В целом профиль безопасности соответствовал ранее известным данным о препаратах этого класса.

По мнению авторов, результаты указывают на более широкий профилактический потенциал статинов, чем предполагалось ранее. Это означает, что врачам стоит рассматривать пользу их назначения всем взрослым с диабетом второго типа, а не только пациентам с высоким краткосрочным риском сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее ученые выяснили, что прием статинов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника связан со снижением риска колоректального рака.