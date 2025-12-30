Реклама

06:36, 30 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта связь между популярными препаратами и риском рака кишечника

Front Immunol: Статины снижают риск колоректального рака у людей из группы риска
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stefan.Simonovski / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что статины — широко применяемые препараты для снижения холестерина — могут быть связаны с более низким риском колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). К такому выводу пришли исследователи из Цзилиньского университета, проанализировав данные почти 640 тысяч пациентов. Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Авторы объединили данные семи наблюдательных исследований и девяти независимых выборок, сравнив частоту рака толстой и прямой кишки у пациентов с ВЗК, принимавших статины, и у тех, кто их не использовал. В целом прием статинов ассоциировался со снижением риска колоректального рака примерно на 23 процента. При этом в исследованиях более высокого методологического качества эффект был выражен сильнее — снижение риска достигало 35 процентов.

Особенно заметной связь оказалась при длительном наблюдении. В работах, где пациентов отслеживали более пяти лет, защитный эффект статинов был статистически значимо выше, чем в исследованиях с коротким периодом наблюдения. Это указывает на возможное накопительное действие препаратов, которое может быть связано с их противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о доказанном причинно-следственном эффекте. Тем не менее результаты поддерживают идею о потенциальной химиопрофилактической роли статинов у группы, изначально имеющей повышенный риск колоректального рака.

Ранее ученые в кишечнике японской древесной лягушки обнаружили бактерию, которая в опытах на мышах полностью устраняла опухоли и предотвращала их возврат.

    Раскрыта связь между популярными препаратами и риском рака кишечника

