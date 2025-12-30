Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 30 декабря 2025Из жизни

Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

Модель для взрослых, устроившая секс-челлендж с 1113 мужчинами, примет крещение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @lilyphillip_s

Скандальная порномодель из Великобритании объявила о намерении принять крещение. Об этом сообщает The Tab.

В конце июня Лили Филлипс объявила, что переспала с 1113 мужчинами за день в рамках секс-челленджа. «Вчера всего за 12 часов я была с 1113 мужчинами, — рассказала модель в соцсети. — И сегодня чувствую себя на удивление хорошо. То есть немного болит, но я же фактически 12 часов подряд делала физические упражнения, так что это ожидаемо».

Теперь Филлипс заявила поклониикам, что готова к переменам. Главным шагом в этом направлении она назвала обряд крещения. Она решила совершить его в период между Рождеством и Новым годом. При этом, по ее словам, это повторное крещение, цель которого духовно обновиться после бурного периода в ее карьере. В интервью порномодель подчеркнула, что она христианка и что религия займет важное место в ее жизни в 2026 году.

Материалы по теме:
«Смесь педофилии и эдипова комплекса» В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
«Смесь педофилии и эдипова комплекса»В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
4 февраля 2023
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023

При этом Филлипс не намерена отказываться от работы в индустрии для взрослых. Она планирует привлекать новую аудиторию из других стран, надеется поучаствовать в реалити-шоу, а также стать победительницей престижной премии порноиндустриии AVN (Adult Video News Award). «Я хочу диверсифицировать свои инвестиции», — объяснила она свои карьерные цели.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

    Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

    Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

    Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

    В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

    На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

    Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok