Мир
06:54, 30 декабря 2025Мир

Раскрыта неожиданная причина штрафа Боррелю в 2018 году

Борреля в 2018 году оштрафовали на €30 тысяч за инсайдерскую торговлю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель был оштрафован за инсайдерскую торговлю в прошлом. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении Испанской комиссии по рынку ценных бумаг от 2018 года говорится, что политик занимался ей в ноябре 2015 года. На тот момент Боррель служил на посту министра иностранных дел Испании.

Чиновник входил в совет директоров испанской энергетической компании Abengoa — он же продал ее акции в период, когда располагал непубличной информацией о резком ухудшении финансового положения компании. Регулятор признал сделку серьезным нарушением законодательства о рынке ценных бумаг.

Ранее депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что несколько крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны Евросоюз и Еврокомиссия, усиливают необходимость более строгого контроля над ЕК.

